R.Unit.- Mor l'actriu Glynis Johns, la mare dels nens a 'Mary Poppins', als 100 anys

MADRID, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

L'actriu britànica Glynis Johns, coneguda per interpretar la mare dels nens a la pel·lícula 'Mary Poppins', ha mort aquest dijous als 100 anys, segons ha comunicat la seva mànager i recull 'The Guardian'

Johns va començar la seva carrera la dècada dels 30 aconseguint la cúspide quan va interpretar a Winifred Banks, la mare dels nens a 'Mary Poppins', que va estrenar Disney el 1964.

El seu mànager, Mitch Clem, ha manifestat a 'The Guardian' el seu condol per la defunció de l'actriu. "Es va obrir camí a la vida amb intel·ligència, enginy i amor per l'acompliment, la qual cosa va inspirar a milions de vides", ha manifestat.