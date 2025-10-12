R.Unit.- Mor el cantant de Lostprophets atacat a la presó on complia condemna per pedofília

MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El cantant de la banda britànica Lostprophets, Ian Watkins, ha mort en ser atacat a la presó de Wakefield, on complia condemna per delictes de pedofília.
Un reclús l'ha ferit amb un ganivet, i les autoritats penitenciàries van declarar el cos sense vida a causa de les greus ferides, malgrat rebre atenció mèdica.
La Policia de West Yorkshire ha informat de la detenció de dues persones --dos homes de 25 i 43 anys-- sospitosos d'assassinat, i estan sota custòdia policial.
El 2023, tres reclusos van apunyalar a l'estrella de rock a la presó i se'l va hospitalitzar.
Watkins va ser empresonat amb una condemna de 29 anys el desembre de 2013, amb sis anys més sota llicència, després d'admetre una sèrie de delictes sexuals, inclòs l'intent de violació del nadó d'un fan.
L'ex-líder del grup va ser arrestat després de l'execució d'una ordre d'arrest per drogues a la seva casa de Pontypridd el 21 de setembre de 2012, quan es van confiscar molts ordinadors, telèfons mòbils i dispositius d'emmagatzematge: en l'anàlisi d'aquests equips es van descobrir els delictes.