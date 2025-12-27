Mor als 65 anys Perry Bamonte, guitarrista i teclista de The Cure

MADRID 27 des. (EUROPA PRESS) -
Perry Bamonte, guitarrista i teclista de The Cure, ha mort aquest divendres als 65 anys a casa seva "després d'una breu malaltia", segons ha informat el grup musical a la seva pàgina web.
"Tranquil, intens, intuïtiu, constant i tremendament creatiu, 'Teddy' era una part càlida i vital de la història de The Cure", han destacat els seus companys de banda.
En el comunicat, The Cure també ha subratllat que Bamonte va cuidar de la banda de 1984 a 1989 i es va convertir en membre a temps complet el 1990, "tocant la guitarra, el baix de sis cordes i el teclat en 'The Wish', 'Wild Mood Swings', 'Bloodflowers', èxits acústics i àlbums de The Cure, a més de realitzar més de 400 concerts al llarg de 14 anys".
Bamonte va tornar a unir-se a The Cure el 2022, tocant en altres 90 concerts, "alguns dels millors en la història de la banda", que van culminar amb el concert 'The Show of a Lost World' a Londres l'1 de novembre de 2024".
"Els nostres pensaments i condolences estan amb tota la seva família. Se li trobarà moltíssim a faltar", afegeix el comunicat.