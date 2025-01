Declaren l'alerta per les inundacions a la regió de Manchester

MADRID 1 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats britàniques han declarat un "incident major" per les inundacions que han afectat les últimes hores a la regió del Gran Manchester.

La declaració serveix "per garantir que podem seguir mantenint fora de perill la gent mitjançant un esforç coordinat dels nostres serveis d'emergència recolzats per les agències pertinents", ha explicat la superintendent en cap de la Policia del Gran Manchester, Colette Rose, citada per la cadena Sky News.

Les autoritats han instat a la població a mantenir-se informada a través dels canals de comunicació de cadascun dels ajuntaments, de Bombers i del Departament de Transport del Gran Manchester, que actualitzen la informació sobre carreteres tallades. "Només es recomana viatjar si és necessari", ha advertit Rose.

Efectius de rescat de muntanya han estat enviats a la zona per col·laborar amb els Bombers davant del gran nombre d'avisos per danys en propietats i vehicles atrapats a la zona.

Entre les localitats afectades hi ha Bolton, Didsbury, Harpurhey, Stalybridge, Stockport i Wigan, segons l'avís de la Policia del Gran Manchester.