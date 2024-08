Rubí i Castellbisbal (Barcelona) convoquen minuts de silenci aquest dimecres pels crims masclistes

BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

Els ajuntaments de Rubí i Castellbisbal (Barcelona) han convocat sengles actes amb minuts de silenci per a aquest dimecres com a resposta al presumpte doble assassinat masclista aquest dimarts per part d'un home --la seva parella i la seva exparella-- en aquestes dues localitats barcelonines.

L'acte a Rubí serà un minut de silenci a les 12.00 a la plaça Pere Aguilera de la localitat, mentre que en Castellbisbal es faran cinc minuts de silenci a les 19.00 hores a la plaça de l'Església, segons han informat tots dos consistoris aquest dimarts en dos missatges en els seus respectius comptes a la xarxa social 'X', recollides per Europa Press.

Així mateix, l'Ajuntament de Castellbisbal ha anunciat la suspensió de tots els actes de la Festa Major de la localitat i decreta tres dies de dol oficial pel presumpte assassinat masclista de les dues dones.