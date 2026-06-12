Rubí (Barcelona) cancel·la un concert de Beret després de la seva detenció per presumpta agressió sexual

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Rubí (Barcelona) ha cancel·lat el concert del cantant Beret del pròxim 26 de juny, de cara a les festes majors de la localitat, després de la detenció i posterior posada en llibertat de l'artista per una presumpta agressió sexual a l'abril a Sevilla.
Segons el consistori, s'ha decidit desprogramar aquesta actuació "per cautela fins que la justícia es pronunciï", ha informat l'Ajuntament en una publicació a Instagram recollida per Europa Press.
L'Ajuntament ha reafirmat el seu compromís amb la lluita contra les violències masclistes i "durà a terme totes aquelles accions necessàries per erradicar-les".
DETENCIÓ
La suposada agressió sexual denunciada va tenir lloc a Sevilla el passat mes d'abril i aquest dijous l'artista va ser detingut i, posteriorment, posat en llibertat.
El cantant sevillà va passar aquest dijous a disposició del jutjat de violència sobre la dona número 4 de Sevilla, en funcions de guàrdia, que va decretar la llibertat provisional i li va imposar com a mesura cautelar la prohibició de comunicar-se amb la denunciant i d'acostar-s'hi a menys de 500 metres, a més de la retirada del seu passaport durant un període de tres mesos.