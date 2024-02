RTVE i la XAL obren una convocatòria per finançar projectes documentals en català

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

RTVE Catalunya i la Xarxa Audiovisual Local (XAL) han obert la convocatòria per finançar projectes documentals, que es presentaran de manera breu davant els possibles inversors seleccionats en les sessions de 'pitching' del 25è Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC).

La dotació per a la producció és de 160.000 euros per a la categoria de Documental Obert (un 77% més que l'any passat) i de 105.000 euros per a la categoria Històries de Proximitat (un 40% més que el 2023), informen aquest dijous en un comunicat.

El director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, ha afirmat que és una "aposta ferma" per consolidar la producció de documentals en català, mentre que el conseller delegat de la XAL, Marc Melillas, ha destacat la voluntat d'"enriquir les graelles de producció local i fomentar la coproducció entre els principals operadors de Catalunya".