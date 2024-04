RTVE Catalunya estrenarà un magazine de tarda presentat per Danae Boronat

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

RTVE Catalunya estrenarà dilluns el magazine de tarda 'L'Altaveu', presentat per Danae Boronat, en una nova temporada en català que també comptarà amb el programa sobre criança 'Farem el que podrem', amb Gemma Nierga, i l'espai 'De carrer', amb David Fernández i Nerea Sanfe, que recorrerà els carrers de Catalunya.

El director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, ha defensat aquest dimarts en una roda de premsa que l'espectador trobi "tot allò que el preocupa, l'entreté i l'emociona" i ser una finestra oberta a l'actualitat de Catalunya.

Boronat ha explicat que el magazine d'actualitat diari és "un repte nou", ha destacat l'espontaneïtat del directe i ha afegit que el compaginarà amb les retransmissions de futbol femení a TV3.

La programació manté espais com 'Cafè d'idees' (conduït per Gemma Nierga) i 'Va de verd' (que tornarà a l'abril amb Maria Gómez), i ara vol "diversificar" les franges d'emissió en català, afegint a les fixes altres de puntuals, com la dels dissabtes.

En aquesta franja emetrà el programa sobre criança presentat per Gemma Nierga, que s'estrenarà dissabte i comptarà amb famosos que explicaran les seves experiències, i a continuació s'emetrà la sèrie 'Això no és Suècia', protagonitzada per Aina Clotet i Marcel Borràs.

Crespo ha dit que aquestes franges puntuals pretenen fer "més habitual" la presència del català, com faran durant vuit setmanes els dissabtes, i això farà que en diferents períodes hi hagi més presència del català i en altres períodes sigui similar a l'habitual.