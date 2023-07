RTVE Catalunya donarà veu a persones grans LGTBIQ+ en el programa 'Orgull! 2023'

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

RTVE Catalunya donarà veu a les persones grans LGTBIQ+ en el programa 'Orgull! 2023', que conduirà la presentadora Tània Sàrrias i la drag-queen Sharonne i es retransmetrà dissabte a les 19.35 per La 2, RTVE Play Catalunya i YouTube.

En un comunicat d'aquest dilluns, ha detallat que el programa retransmetrà el Pride! Barcelona amb el qual RTVE "celebra la diversitat" i pel qual desfilaran protagonistes del Pride! i activistes del moviment LGTBIQ+.

El set de RTVE estarà situat a la plaça Espanya de Barcelona i hi passaran activistes als qui preguntaran pel seu paper dins el col·lectiu i la "lluita per aconseguir drets i llibertats", hi haurà actuacions i connexions en directe a peu de manifestació.

El director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, ha afirmat que el programa comptarà amb entrevistes i reporters a peu de carrer i ha insistit en el "compromís clar i ferm amb el respecte a la diversitat d'un col·lectiu que s'ha fet visible després de molts anys d'invisibilitat".

Per la seva banda, el president del comitè organitzador del Pride! Barcelona ha dit que espera un rècord de participació: "El Pride! fa molt que se celebra i últimament és molt visible; l'aposta de RTVE Catalunya ens enorgulleix perquè és un somni que la televisió pública retransmeti les nostres reivindicacions".