RTVE Catalunya, 3Cat, Rac1, Esther Vera i Justo Molinero, Premis Nacionals de Comunicació 2026

També premien al Diari de Sabadell, al programa 'Hospital de Proximitat' i a Banc Sabadell
BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern aprovarà aquest dimarts en el Consell Executiu distingir amb els Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat 2026 a RTVE Catalunya; la plataforma 3Cat; Rac1; els periodistes Esther Vera (Ara) i Justo Molinero (Radio Tele Taxi); Diari de Sabadell; el programa 'Hospital de Proximitat' de TV Mataró i la Xarxa Audiovisual Local (XAL), i a Banc Sabadell.
Els premis, que són el màxim reconeixement a l'"excel·lència" en el camp de la comunicació a Catalunya o en català, es lliuraran el 19 de maig en el Teatre Principal de Sabadell (Barcelona), en la segona ocasió que es lliuren fora de Barcelona, informa el Govern en un comunicat.
RÀDIO, TV, PREMSA I DIGITAL
El Premi Nacional de Comunicació Radiofònica és per Rac1 i reconeix la "fita històrica de la ràdio en català" que suposa superar el milió d'oients diaris, just l'any en què l'emissora del Grup Godó ha culminat la celebració del seu 25 aniversari, i es destaca la capacitat de construir i consolidar un model basat en la credibilitat, la immediatesa i la proximitat.
El guardó de Comunicació Televisiva és per RTVE Catalunya, i es destaquen els més de 60 anys de trajectòria, la posada en marxa de La2Cat, la seva contribució a incrementar l'oferta televisiva en català, i també la seva aposta per la difusió de música, teatre, cinema i sèries en català i el seu "paper clau" en la formació i projecció de professionals.
Esther Vera és la reconeguda en la categoria de Premsa, per contribuir a la consolidació de l''Ara' com a directora, un mitjà "pioner a Catalunya" en les subscripcions online, amb un model híbrid entre paper i el digital i que, segons la Generalitat, s'ha convertit en un diari de referència, amb veu pròpia, rigor informatiu i capacitat d'adaptació als hàbits de consum.
El Premi Nacional de Comunicació Digital s'atorga a la plataforma 3Cat, una "porta d'entrada eficaç als nous públics" i eina clau a ampliar l'abast de l'audiovisual català, que ha aconseguit que el 43% dels seus usuaris siguin menors de 45 anys i se li reconeix el consolidar-se com un entorn de consum audiovisual útil, accessible i connectat amb els nous hàbits de l'audiència.
COMUNICACIÓ DE PROXIMITAT I CORPORATIVA
El Premi Nacional de Comunicació de Proximitat és 'ex aequo' pel Diari de Sabadell i per al programa 'Hospital de proximitat', coproduït per TV Mataró i la Xarxa Audiovisual Local (XAL).
Al Diari de Sabadell se li distingeix per ser una capçalera de referència del periodisme local català i per ser hereu d'una "llarga tradició periodística" a la ciutat i per la seva continuïtat i capacitat d'adaptació.
Per la seva banda, de l''Hospital de Proximitat' se subratlla la seva sensibilitat a explicar el sistema sanitari donant veu a professionals i pacients, que mostri "l'activitat sense adulterar-la" i que contribueixi a prestigiar el servei públic de salut de Catalunya.
Al Banc Sabadell se li reconeix amb el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa per la seva campanya de màrqueting i comunicació durant l'opa del BBVA, una campanya que el Govern defineix com a "clau per mantenir la independència del banc", a través de missatges propers, enginyosos i senzills.
PREMI D'HONOR
El president de Grup Teletaxi, Justo Molinero, rebrà el Premi Nacional d'Honor en reconeixement a la seva carrera al capdavant de l'emissora durant gairebé 45 anys i per haver dignificat i fer créixer la ràdio popular.
D'ell es destaca la seva forma única d'entendre la ràdio amb un estil directe i empàtic, la seva capacitat de desenvolupar un format musical innovador i el seu paper integrant "generacions senceres d'immigrants".
Els Premis Nacionals de Comunicació es van crear en 1999 per reconèixer a professionals i actors del sector, encara que ha canviat en aquests anys el seu nom, i les seves categories i dotacions, i després de celebrar l'edició de 2026 a Sabadell, es preveu que la de 2027 sigui a Lleida.