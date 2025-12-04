Espanya es retira d'Eurovisió després de decidir-se que Israel hi participi

MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -
RTVE ha anunciat aquest dijous en un comunicat la retirada d'Espanya del Festival d'Eurovisió, després de les votacions en la 95a Assemblea General de la UER a Ginebra que han aprovat la permanència d'Israel en el certamen musical europeu.
El consell d'administració de RTVE va acordar el passat mes de setembre que Espanya es retiraria d'Eurovisió si Israel en formava part.
La sortida del Festival implica a més que RTVE no emetrà la final d'Eurovisió 2026, que se celebrarà a Viena (Àustria) el pròxim 16 de maig, ni les semifinals prèvies del concurs, que es faran els dies 12 i 14.