Roser Capdevila rebrà el Premi Honorífic dels Premis Ateneus 2025 de la FAC

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Premis Ateneus 2025, que organitza la Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC), concediran el 2 de desembre el Premi Honorífic a la il·lustradora Roser Capdevila, en reconeixement a "una de les figures més estimades i influents de la cultura catalana contemporània, creadora d'universos imaginaris que han marcat generacions".
El Premi Honorífic té per objectiu donar valor a entitats, institucions o persones que han destacat en la seva feina en l'àmbit cívic, cultural o artístic, i el jurat ha volgut destacar la coincidència entre els valors de l'obra de Capdevila i la tasca que desenvolupen els ateneus, informa la FAC en un comunicat aquest dimarts.
"El foment de la cultura, l'educació i la creativitat col·lectiva com a eines de transformació social. Igual que els ateneus, Capdevila ha contribuït a fer de la cultura un espai compartit, obert, participatiu i profundament vinculat a la llengua i la identitat catalana", i el premi es donarà a La Paloma de Barcelona.