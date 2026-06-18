Roser Cabré-Verdiell guanya el Premi Crexells amb 'Que morin els fills dels altres'

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
L'escriptora barcelonina Roser Cabré-Verdiell Surribas ha guanyat el 55è Premi Crexells, que concedeix l'Ateneu Barcelonès a una obra publicada, amb la novel·la 'Que morin els fills dels altres' (Males Herbes), que aborda la relació amb la por i el desig.
El jurat que ha elegit el Premi Crexells ha estat format per Lluïsa Julià com a presidenta, Xavier Aliaga, Francesco Ardolino, Montserrat Palau, Xènia Djakonova i Eva Piquer, informa aquest dijous l'Ateneu Barcelonès.
A 'Que morin els fills dels altres', la Rebeca, una dona encongida per la por, acaba de traslladar-se amb la seva família a Ocata i coneix els veïns de la casa del davant. Les relacions entre ells es van enrarint i les seves pors comencen a adoptar noves formes, més lligades a la geografia del poble i a la màgia dels seus espais sòrdids.
El jurat ha valorat tant la capacitat de "sacsejar la institució familiar" des del títol, impactant i enigmàtic, com el ritme àgil, amb nombrosos meandres d'una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a través d'un món que es mou en l'ambigüitat.
L'escriptora ha assegurat que el Premi Crexells és un guardó de trajectòria exquisida i que formar part de la llista de guanyadors és "entre una responsabilitat i un goig". També ha afirmat que els premis a obra publicada validen una proposta editorial, una proposta d'autor i empenyen a continuar fent literatura des de l'univers propi.
Sobre la novel·la, Cabré-Verdiell ha explicat que tracta d'un desig humà perquè "és el desig que la desgràcia sigui sempre la dels altres i no la pròpia". Sobre el títol, ha dit que molta gent l'ha llegit com una provocació, però que quan es llegeix la novel·la s'entén molt bé.