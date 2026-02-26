Rosario i Ara Malikian s'incorporen al Festival Terramar de Sitges

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El Festival Terramar CaixaBank, que se celebrarà del 31 de juliol al 12 d'agost a Sitges (Barcelona), ha incorporat Rosario i Ara Malikian al seu cartell, ha informat aquest dijous en un comunicat.
Ara Malikian actuarà el 6 d'agost i Rosario ho farà el 10 d'agost, dues incorporacions que segons el director del festival, Joan Ramon Rodríguez, "reforcen l'excel·lència artística amb propostes que busquen diversitat de públics".
Aquestes incorporacions s'afegeixen a un cartell en el qual figuren Sílvia Pérez Cruz, Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, Sergio Dalma, Joan Dausà, Els Amics de les Arts, Sopa de Cabra i Ginestà, entre d'altres.