Rosana actuarà en els festivals Blaumarí, Terramar i Sons del Món

La cantant Rosana ha anunciat que actuarà en els festivals Blaumarí de Barcelona, CaixaBank Terramar de Sitges (Barcelona) i Sons del Món de Roses (Girona) aquest estiu, per celebrar els 30 anys del disc 'Lunas rotas'.
Segons han informat els festivals, Rosana actuarà el 10 de juny en el Blaumarí del Port de Barcelona, el 5 d'agost en el Sons del Món de Roses i el 7 d'agost en el Festival Terramar de Sitges.
Publicat el 1996, 'Lunas rotas' va suposar la consagració de l'artista, amb cançons com 'El talismán', 'A fuego lento', 'Sin miedo' i 'Si tú no estás'.