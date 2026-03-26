Rosalía cancel·la la seva actuació a Milà per una intoxicació alimentària

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
La cantant Rosalía ha cancel·lat la seva actuació a Milà aquest dimecres a la nit després d'expressar dalt l'escenari que se sentia indisposada per una intoxicació alimentària "molt forta", en la que era la cinquena data de la gira 'Lux Tour'.
"He intentat fer aquest espectacle des del principi, i he estat malalta. He tingut una intoxicació alimentària molt forta, i he intentat aguantar fins al final. Però em trobo fatal. He estat vomitant aquí fora", ha dit l'artista catalana.
La següent data de la gira és dilluns vinent a Madrid, on farà 4 concerts entre el 30 de març i el 4 d'abril i, després de dues actuacions a Lisboa, el 13 d'abril viatjarà fins a Barcelona per actuar en quatre concerts entre el 13 i el 18 d'abril.