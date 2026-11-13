Rosalía triomfa en la 27a edició dels Latin Grammy amb 6 premis

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Rosalía ha triomfat en la 27a edició dels Latin Grammy, lliurats per l'Academia Latina de la Grabación, en rebre dos dels premis més importants: el Grammy Llatí a la millor cançó per 'La Perla' i el guardó al millor àlbum per 'Lux'.
La cantant també ha estat guardonada en quatre categories més: la de millor cançó pop ('La perla'), millor àlbum alternatiu ('Lux') i millor vídeo musical de format curt ('Sauvignon Blanc'), a més de rebre un altre guardó per l'enginyeria del seu disc.
En recollir el guardó al millor àlbum, la cantant ha reconegut que 'Lux' "ha estat un salt al buit". "És molt important que puguis dir la teva veritat, i aquest disc és la meva veritat", ha afirmat emocionada, alhora que ha demanat "més llum al món".
A més dels guardons, hi ha hagut homenatges al cantautor mexicà José Alfredo Jiménez, pel centenari del seu naixement, i al cantant de salsa Willie Colón durant la cerimònia, celebrada a l'MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Estats Units).