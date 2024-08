Rosalía torna amb 'New Woman', la seva col·laboració amb Lisa, la integrant del grup de k-pop Blackpink

MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

Rosalía ha tornat després d'un any des del seu últim treball amb 'New Woman', una cançó en la qual col·labora amb una de les integrants del grup sud-coreà de k-pop Blackpink, Lisa.

A 'New Woman', les artistes desenvolupen un tema de pop a cavall entre l'espanyol i l'anglès, en el qual també s'apropen als sons del sintetitzador que recorden a l''hyper-pop', al rapeig del trap o fins i tot al vocabulari més flamenc .

Aquest llançament coincideix amb l'anunci que la catalana va filtrar ella mateixa fa una setmana en un directe realitzat al seu compte d'Instagram , després d'avisar a les seves xarxes socials que es venien "cosetes".

En to rapejat, s'escolta a l'artista recitar "puta, soy la Rosalía, solo sé servir". "Por todo lo que soy yo puedo 'frontear', no por lo que tenga. Siempre me la dan, mi energía es inmaculada. Bajo perfil y tú estás fuera. Yo vivo pa' cantar, no canto pa' vivir. Ni una era será 'flop' (fracaso, en inglés) en mi porvenir. Puta, soy la Rosalía, sólo sé servir (anglicismo de 'to serve'). La noche estrellá así será, hasta la madrugá, que así sea", cantava.

I segueix: "Purple into gold. Pain has come and gone again. Walked through that fire I rediscover -el morado se convierte en oro, el dolor va y viene. Andando a través de ese fuego he redescubierto que-yo le meto duro, sale bien seguro. Acelero mi aura. Yo estoy enfocá', no presiona na'. I'm a new woman".

Al vídeo musical, que també s'ha estrenat aquest divendres 16 d'agost, tant Lisa com Rosalía --amb molta complicitat entre elles-- canvien d'aparença nombroses ocasions, adaptant-se al ritme de la cançó i mostrant aquesta "nova dona" que repeteixen que són en la tornada.

NOVA ERA DESPRÉS DE 'MOTOMAMI'

Així, Rosalía comença la seva nova era musical una mica més d'un any després des del llançament de 'Tuya', l'últim senzill després del seu tercer àlbum, 'Motomami'.

Malgrat la seva absència, Rosalía ha seguit collint èxits i el passat mes de juny es convertia en la primera artista espanyola a aconseguir que una cançó en solitari aconseguís els 1.000 milions de reproduccions en la plataforma d'àudio en 'temps real', Spotify, amb el seu tema 'Despechá'.

"M'acabo d'assabentar que 'Despechá' té ja 1.000 milions de plays i els culpables sou tots vosaltres. Gràcies per haver-la escoltat i ballat i gaudit tantes vegades! Tant de bo la vida em permeti compartir moltes altres cançons més. Ara com ara segueixo treballant en el nou disc i només puc dir que l'espera valdrà la pena", celebrava la cantant de 'Malamente'.

El tema va ser estrenat durant en la seva gira 'Motomami World Tour' al 2022 i ja llavors assegurava que "hi ha moltes formes d'estar despechá" i que es tractava d'una cançó feta des de "la bogeria" i "sense penediment".