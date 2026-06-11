Rosalía reprèn aquest dijous la seva gira per l'Amèrica del Nord amb el concert a Boston

Leandro Wassaul - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Rosalía reprendrà aquest dijous la seva gira per l'Amèrica del Nord amb un concert a la TD Arena de Boston (Estats Units), que se celebrarà a les 20.30 hora local (2.30 de divendres a Espanya), segons ha explicat el recinte a les seves xarxes socials.
La catalana continuarà el 'Lux Tour' després de la cancel·lació dels concerts previstos a Miami i Orlando els dies 4, 6 i 8 de juny, que va anul·lar per motius personals.
En espera de noves dates per als concerts que no es van poder celebrar, Rosalía té programats concerts a Toronto (Canadà), Nova York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Angeles, San Diego i Oakland, després dels quals farà el salt a l'Amèrica Llatina amb un primer concert a Bogotà (Colòmbia) el 16 de juliol.