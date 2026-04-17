Rosalía publica 'Lux' al complet en digital i inclou 'Focu 'Ranni', 'Novia Robot' i 'Jeanne'

MADRID 17 abr. (EUROPA PRESS) -
Rosalía ha publicat aquest divendres el disc 'Lux' al complet en digital, ja que les cançons 'Focu 'Ranni', 'Novia Robot' i 'Jeanne' fins ara només estaven en els formats en físic --vinil i CD--.
Tot i que no es trobaven a les plataformes digitals, les ha cantat en els concerts de França, Itàlia, Espanya i Portugal.
A 'Focu 'Ranni' --en sicilià i castellà--, Rosalía parla contundentment de la seva "llibertat", la qual, explica, no donarà a canvi de cap amor romàntic. Alternant entre una veu melòdica i una més parlada, murmurada gairebé, l'artista explica com la idea del matrimoni la va fer adonar-se que no ha estat mai de ningú que no sigui ella mateixa.
"No seré tu mitad ni de tu propiedad, seré mía y de mi libertad", assegura. Per a aquest tema, la catalana es va inspirar en la història de Santa Rosalía de Palerm, una noble siciliana que va renunciar a la seva vida cortesana i al matrimoni per convertir-se en ermitana a la muntanya Pellegrino i dedicar-se a l'oració.
A 'Novia Robot' --que barreja el mandarí i l'hebreu amb castellà-- va més enllà i fa una crítica directa al plaer masculí que es nodreix a costa de les dones. Amb un to irònic mira d'apel·lar a aquestes dones que es presenten submisses per rebre l'aprovació d'aquest model de societat.
Literalment, satiritza amb el negoci d'un fabricant de joguines sexuals que ofereix robots de dones i acusa els qui les desitgen. "Querías un robot pero yo soy real", canta amb un to divertit malgrat la problemàtica que presenta. A 'Jeanne', Rosalía alterna el francès i castellà.
Per acompanyar el llançament de 'Lux (Complete Works)', Rosalía també ha estrenat el videoclip de la primera de les cançons 'Focu 'Ranni', en el qual l'artista apareix vestida de núvia i acompanyada per unes quantes dones més, que l'agafen i acompanyen en la seva fugida amb moto d'aquest matrimoni.
Està dirigit per Petra Collins --ja havia treballat amb la catalana en editorials de revistes--, que posa elements com el camp o un cavall blanc com a símbols d'aquest alliberament del qual parla Rosalía.