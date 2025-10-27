Rosalía publica 'Berghain' amb Björk, el primer avançament del seu nou àlbum

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Rosalía ha publicat aquest dilluns 'Berghain', el primer avançament de 'Lux', el nou àlbum que publicarà el 7 de novembre. La cançó rep el nom d'una discoteca electrònica de Berlín i és una col·laboració amb la cantant islandesa Björk.
Tot i que amb aquest nom semblava que es tractaria d'un tema amb ritmes electrònics, Rosalía, en una faceta de cantant de flamenc lírica, s'acompanya d'una gran orquestra de corda i un cor durant el tema, la lletra del qual està escrita en castellà, anglès i alemany.
En el videoclip, dirigit per Nicolás Méndez i de la productora audiovisual Canada --al càrrec de peces com 'Malamente' o 'TKN'--, l'artista fa diverses referències religioses, com un quadre del Sagrat Cor o imatges de la Mare de Déu.
Rosalía publicarà 'Lux' el pròxim 7 de novembre, que s'ha gravat amb l'Orquestra Simfònica de Londres i compta amb col·laboracions de Björk, Carminho, Estrella Morente i Silvia Pérez Cruz, entre d'altres, a més dels cors de l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català.