Rosalia protagonitza una 'listening party' del seu nou disc 'Lux' al MNAC de Barcelona

L'artista catalana Rosalía ha protagonitzat la nit d'aquest dimecres al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) una 'listening party' dels temes del seu nou disc 'Lux' davant de 900 convidats i que la cantant de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) ha seguit des d'un escenari.
Envoltat de secretisme, els convidats, després de guardar cua, poder-se fotografiar en un photocall a l'entrada del MNAC i tapar les càmeres dels seus mòbils, han entrat per un passadís que desembocava a la Sala Oval, presidida per un escenari en forma de mitja lluna sobre el qual en unes grans teles s'han projectat les lletres dels temes.
Els temes de 'Lux', que es publica aquest divendres, s'han succeït sobre l'escenari, amb el consell de gaudir l'audició en silenci, mentre Rosalía, vestida de blanc, es trobava incorporada o estirada sobre l'escenari com una oient més, junt amb els convidats, alguns asseguts en la platea i uns altres en la graderia de la Sala Oval.
Els assistents han seguit amb un respectuós silenci la successió de temes de 'Lux' i en alguns d'ells s'han produït aplaudiments.
En acabar la 'listening party', l'artista ha baixat de l'escenari i ha marxat pel passadís entre un públic en peu amb gestos d'agraïment, sense parlar.
Entre els 900 convidats han figurat rostres coneguts com els integrants d'Estopa, el lluitador Ilia Topuria, la cantant Amaia, el cantant Omar Montes, l'actriu Rossy de Palma i la presentadora Belén Esteban.
La 'listening party' de 'Lux' a Barcelona ha estat una de les diverses que se celebraven aquest dimecres en ciutats com Amsterdam, Anvers, Berlín, Bogotà, Buenos Aires, Lima, Lisboa, Londres, Milà, Paris, Santiago de Xile, San José, Santo Domingo, São Paulo, Estocolm, Tòquio i Toronto.
Com a curiositat, abans de l'inici de l'esdeveniment, s'ha advertit que sonarien les alertes en mòbils per la previsió de pluges a Catalunya, com així ha ocorregut.
FILTRACIÓ
'Lux' és el quart disc de Rosalía, que arriba tres anys després del llançament de 'Motomami', del que el passat 27 d'octubre la cantant ja va publicar el primer avanç, 'Berghain', i que aquest dimecres s'ha filtrat sencer en xarxes socials.
També l'advocat de Villanueva de Sixena (Osca), Jorge Español, ha demanat aquest dimecres que no es realitzés l'esdeveniment per possibles danys a les pintures murals, que s'hagin en el MNAC.
En aquest treball, que ha gravat junt amb l'Orquestra Simfònica de Londres i inclou veus d'artistes com Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz i els cors de l'Escolania de Montserrat i del Palau de la Música, l'artista explora temes com "la mística femenina, la transformació i l'espiritualitat traçant l'arc entre la il·lusió i la pèrdua, la fe i la individualitat".
DISC EN QUATRE MOVIMENTS
El disc està dividit en quatre moviments: el primer el componen 'Sexo, Violencia y Llantas', 'Reliquia', 'Divinize' --amb part de la lletra en català--, 'Porcelana' i 'Mio Cristo'.
La segona part la completen 'Berghain', 'La Perla', 'Mundo Nuevo' i 'De Madrugá', una cançó que ja va avançar durant els concerts del seu gira per 'El mal querer', el seu segon disc.
El tercer moviment de l'àlbum es compon de 'Dios Es Un Stalker', 'La Yugular', 'Focu 'ranni', 'Sauvignon Blanc' i 'Jeanne', i la quarta i última part la tanquen 'Novia Robot', 'La Rumba Del Perdón', 'Memória' i 'Magnolias'.