Rosalía es prepara per fer el salt a Hollywood amb Javier Bardem a 'Wet'

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
La cantant Rosalía, després del seu paper en la temporada 3 d''Euphoria' en què va encarnar la insolent stripper Magick, està a punt de fer un pas més amb el seu primer paper important a la gran pantalla.
En concret, l'artista està negociant per actuar en la pel·lícula 'Wet' d'Alma Har'el, un drama en el qual podria compartir plànols amb estrelles com Javier Bardem o Rebecca Ferguson, segons informa 'Deadline'.
A hores d'ara, no hi ha cap acord definitiu i la situació podria canviar, malgrat que les negociacions avancen favorablement.
En cas que el fitxatge s'arribés a concretar, suposaria el paper cinematogràfic més important de la carrera de Rosalía fins avui.