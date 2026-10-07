Rosalía, Premi Nacional de les Músiques Actuals 2026

MADRID 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La cantant Rosalía (Rosalía Vila Tobella) ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Músiques Actuals, corresponent a l'any 2026, a proposta del jurat reunit aquest dimecres. El premi, concedit pel Ministeri de Cultura, està dotat amb 30.000 euros.
El jurat ha decidit enguany concedir-li aquest premi "per la transcendència artística del disc 'LUX' (2025), una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora, que eleva els límits creatius i que ha aconseguit el reconeixement unànime de la crítica i el públic".
Així mateix, el jurat ha assenyalat que "'LUX' reafirma una trajectòria d'abast internacional caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques, reflex de la seva enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni".
El jurat ha valorat especialment "la seva contribució a la projecció global de la música espanyola i la seva habilitat per conjuminar talents i aportacions d'altres artistes, posant en valor la col·laboració en el procés de la creació artística".