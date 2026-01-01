Rosalía, Oques Grasses, Bad Bunny i El Último de la Fila, entre els concerts a Barcelona en 2026

Jorge Gil - Europa Press - Arxiu
Altres concerts són els de The Guareixi, Eric Clapton, The Weeknd, Bad Gyal, Aitana, Massive Attack i la Oreja de Van Gogh
L'artista catalana Rosalía amb 4 dates en el Palau Sant Jordi, la banda Oques Grasses amb 4 concerts de comiat en l'Estadi Olímpic, Bad Bunny i El Último de la Fila, amb 2 Estadi Olímpic cadascun, la gira de tornada de La Oreja de Van Gogh i la volta a la ciutat de clàssics com Eric Clapton i Sting són alguns dels concerts més destacats de 2026 a Barcelona.
Gener s'obre amb concerts com Standstill (14 de gener, L'Auditori), Mikel Erentxun (15 de gener, Palau de la Música), Fito y Fitipaldis (16 i 17 de gener, Palau Sant Jordi), Eladio Carrión (24 gener, Palau Sant Jordi) i Alcalá Norte (24 gener, Sant Jordi Club).
El mes es tancarà amb el doble concert d'inici del Barnasants que recordarà els concerts de Lluís Llach en 1976 (27 i 28 de gener, Palau de la Música), Taburete (28 de gener, Razzmatazz), Ferran Palau (30 de gener, L'Auditori) i André Rieu (31 de gener, Palau Sant Jordi).
Al febrer, recalaran a Barcelona el grup Revòlver (5 de febero, Paral·lel 62), Los Lobos (5 de febrer, Apol·lo), un triple concert de la M.O.D.A. (12, 13 i 14 de febrer, Razzmatazz), el líder de Wilco Jeff Tweedy (12 de febrer, Paral·lel 62), Raye (13 de febrer, Palau Sant Jordi), Julieta (13 de febrer, Sant Jordi Club) i Nathy Peluso (14 de febrer, Palau Sant Jordi).
El mes continuarà amb Milers Kane (18 de febrer, Razzmatazz), Sidonie en una doble ració (26 i 27 de febrer, Apol·lo), Judeline (26 de febrer, Sant Jordi Club), Maldita Nerea (28 de febrer, Sant Jordi Club) i Raül Refree + Niño de Elche (28 de febrer, L'Auditori).
DE BAD GYAL A HANS ZIMMER
Març obrirà amb The Kooks (3 de març, Razzmatazz), al que seguirà Maika Makovski (4 de març, Palau de la Música), The Divine Comedy (5 de març, Apol·lo), Maria Arnal (8 de març, Paral·lel 62), Jeanette (9 de març, Palau de la Música), Celtas Cortos (14 de març, Sant Jordi Club), Dani Fernández (14 de març, Palau Sant Jordi), Leire (15 de març, Razzmatazz) i Tarta Relena (19 de març, Apol·lo).
Bad Gyal oferirà un triple concert (20, 21 i 22 de març, Palau Sant Jordi) en un final de mes que comptarà amb Suede (25 de març, Razzmatazz), la gira d'Hans Zimmer (27 de març, Palau Sant Jordi) i Ralphie Choo (27 de març, Sant Jordi Club).
Abril estarà presidit per la gira de Rosalía per presentar 'Lux', que recalarà en el Palau Sant Jordi en 4 dates, el 13, 15, 17 i 18, en un mes amb les visites de Laura Pausini (2 d'abril, Palau Sant Jordi), Mobb Deep (5 d'abril, Razzmatazz), Tame Impala (8 d'abril, Palau Sant Jordi), Anohni (Palau de la Música, 9 d'abril) i Louis Tomlinson (12 d'abril, Palau Sant Jordi).
Serà el mes dels concerts d'Els Amics dels Arts (16 d'abril, Palau de la Música), la primera de les dates de Dani Martín (25 abril, Palau Sant Jordi, on repetirà el 24 d'octubre) i de Machine Head (30 d'abril, Razzmatazz).
El cicló Bad Bunny i el retorn de El Último de la Fila seran els protagonistes del mes de maig a Barcelona, amb les entrades esgotades: el portorriqueño actuarà el 22 i 23 de maig en l'Estadi Olímpic en les primeres dates de la seva gira europea, mentre que el retorn de la banda de Manolo García i Quimi Portet serà el 3 i 7 de maig.
Un mes de maig amb concerts com el d'Eros Ramazzotti (2 de maig, Palau Sant Jordi), Triquell (8 de maig, Apol·lo), Pablo Alborán (8 de maig, Palau Sant Jordi), Rels B encapçalant el Maleducats (9 de maig, Parc del Fòrum), Eric Clapton (10 de maig, Palau Sant Jordi), Hijos de la Ruina (15 de maig, Palau Sant Jordi), Sopa de Cabra (15 i 16 de maig, Razzmatazz) i P.I.L (29 de maig, Razzmatazz).
FESTIVALS D'ESTIU
Amb el mes de juny, arribaran els grans festivals de la ciutat de Barcelona amb el Primavera Sound (4, 5 i 6 de juny, Parc del Fòrum) com un dels estendards i un cartell amb The Guareixi, Bad Gyal, Massive Attack, Gorillaz, Doja Cat i The xx, i el Sónar (18, 19 i 20 de juny, Fira de Barcelona Gran Via) en la seva nova etapa sense els seus fundadors, amb una programació que inclou a Skepta, Kelis, Amelie Lens i Modeselektor.
Al juliol, el Cruïlla Festival (8, 9, 10 i 11, Parc del Fòrum) ha anunciat al seu programa a Pixies, Black Crowes, Rigoberta Bandini, Jovanotti, David Byrne, Garbage i Mishima, un mes en el qual també se celebrarà el Vida Festival (2, 3 i 4 de juliol a Vilanova i la Geltrú), amb Fatboy Slim, Guitarricadelafuente i Saint Ettiene.
Altres festivals al juliol seran el Canet Rock (4 de juliol a Canet de Mar), amb Buhos i Figa Flawas ja anunciats; el Barcelona Rock Fest (3, 4 i 5 de juliol, en Santa Coloma), amb Helloween, Twisted Sister i The Offpring, i el Share Festival (24 i 25 de juliol, Parc del Fòrum) amb Myke Towers i Lola Indigo en el cartell.
El festival Els Nits de Barcelona (juliol, jardins del Palau de Pedralbes) ha anunciat a Sting, Diana Krall, Raphael, Mika i Las Migas a la seva programació, i el nou Barts Festival (al juny i juliol en el Poble Espanyol) tindrà a Beat, Biffy Clyro, Joan Dausà i Belle & Sebastian en el seu cartell.
En aquests mesos d'estiu també hi haurà concerts en sala i pavellons com Ludovico Einaudi (16 de juny, Palau Sant Jordi), Alejandro Sanz (27 de juny, RCD Stadium), Chris Isaak (27 de juny, Paral·lel 62), Pennywise (2 de juliol, Razzmatazz), el grup de Keanu Reeves Dogstar (7 de juliol, Paral·lel 62), Chayanne (22 de juliol, Palau Sant Jordi), Pat Metheny (23 de juliol, Palau de la Música) i Amyl & the Sniffers (18 i 19 d'agost, Razzmatazz).
La temporada de tardor s'iniciarà amb The Weeknd (1 de setembre, Estadi Olímpic), un cuádruple concert d'Aitana (4, 5, 7 i 8 de setembre, Palau Sant Jordi), Yung Beef encapçalant el Festival B (18 i 19 de setembre. Parc del Fòrum), Transvision Vamp (25 de setembre, Razzmatazz), Evanescence (1 d'octubre, Pavelló Olímpic Badalona), Hombres G (3 d'octubre, Palau Sant Jordi) i Europe (8 d'octubre, Poble Espanyol).
LA VOLTA DE LA OREJA DE VAN GOGH
Oques Grasses s'acomiadaran dels escenaris amb una històrica cuadruple cita en l'Estadi Olímpic (5, 7, 9 i 10 d'octubre), als quals seguiran Morat (16 i 17 d'octubre, Palau Sant Jordi), La Fúmiga (16 i 17 d'octubre, Sant Jordi Club), Deep Purple (19 d'octubre, Sant Jordi Club), Joe Jackson (23 d'octubre, Paral·lel 62), Simple Pla (26 d'octubre, Sant Jordi Club) i Valeria Castro (30 d'octubre, Palau Sant Jordi).
El retorn de La Oreja de Van Gogh amb Amaia Montero omplirà el Palau Sant Jordi quatre dates (6, 7, 26 i 27 de novembre), en un cap d'any amb Joe Bonamassa (7 de novembre, Sant Jordi Club), Buhos (14 de novembre, Palau de la Música), Carolina Durante (28 de novembre, Palau Sant Jordi), Amaral (18 de desembre, Palau Sant Jordi) i Amaia (20 de desembre, Palau Sant Jordi).