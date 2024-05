Rosalía, Fundación Loewe i Arrels, Medalles del FAD 2024

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

L'assemblea general de Foment de les Arts i del Disseny (FAD) reconeixerà aquest dimarts a la tarda l'artista Rosalía, la Fundación Loewe i Arrels Fundació amb les Medalles del FAD 2024, un guardó honorífic que distingeix la feina i la trajectòria en el món de les arts.

Recolliran les Medalles del FAD la presidenta de la Fundación Loewe, Sheila Loewe, i el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets, mentre que Rosalía "no hi podrà ser present personalment per compromisos professionals previs", ha informat el FAD en un comunicat.

La junta del FAD ha decidit atorgar aquest reconeixement a Rosalía per superar incansablement els límits i "transcendir les fronteres culturals, estilístiques i disciplinàries", a més d'innovar en la indústria musical i la producció audiovisual i elevar al màxim la idea d'artista total.

Ha reconegut també la Fundación Loewe per "la seva aposta per la innovació i el seu suport a projectes experimentals i no convencionals que han contribuït a la diversificació del panorama artístic contemporani".

El FAD ha concedit una tercera medalla a Arrels Fundació per reconèixer "la seva tasca exemplar, donar visibilitat al potencial del disseny com a agent de canvi i inspirar les noves generacions de professionals a posar el seu talent al servei de la societat".