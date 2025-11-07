Rosalía, feliç amb l'estrena de 'Lux': "M'ha fet molta il·lusió que la gent l'hagi rebut amb tantes ganes"

VALÈNCIA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
La cantant Rosalía s'ha mostrat molt contenta per l'acollida del seu nou àlbum, 'Lux', publicat aquest mateix divendres. "M'ha fet molta il·lusió que la gent l'hagi rebut amb tantes ganes", ha assegurat.
Així ho ha afirmat en arribar a la catifa vermella de LOS40 Music Awards Santander 2025 al Roig Arena de València els quals, precisament, tenen entre els principals atractius la presentació per primera vegada en directe del molt esperat quart disc de la catalana.
"Estic molt contenta de ser aquí, de venir a cantar i amb molta alegria, amb molta il·lusió", ha afirmat Rosalía davant els mitjans.
A més a més, ha considerat que és "un honor" estrenar-lo a València. "Estic molt contenta, molt feliç i molt agraïda. Estic molt feliç de poder cantar avui aquí", ha repetit.
Igualment, ha confessat que l'ha "sorprès molt que la gent tenia moltes ganes" que publiqués 'Lux'. "M'ha fet molta il·lusió que la gent l'hagi rebut amb tantes ganes", ha insistit.