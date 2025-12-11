Rosalía exhaureix les entrades per als 4 concerts de Barcelona

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
L'artista Rosalía ha exhaurit les entrades per als quatre concerts previstos a l'abril al Palau Sant Jordi de Barcelona inclosos en la gira mundial Lux Tour 2026, informa el recinte en el seu web.
Els concerts al Sant Jordi de Barcelona es faran el 13, 15, 17 i 18 d'abril per presentar 'Lux', en una gira que també inclou quatre dates al Movistar Arena de Madrid el 30 de març, 1, 3 i 4 d'abril.
El Lux Tour 2026 arrencarà el 16 de març a Lió (França) i passarà per ciutats europees com París, Zúric, Milà, Lisboa, Amsterdam, Anvers, Colònia, Berlín i Londres, abans de saltar als Estats Units, el Canadà i Llatinoamèrica.