Rosalía dona el tret de sortida a la gala dels Latin Grammy amb un homenatge a Rocío Jurado

SEVILLA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

Rosalía ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a la gala dels Latin Grammy amb una actuació molt aplaudida en la qual la cantant catalana ha homenatjat Rocío Jurado amb l'una versió aflamencada de 'Se nos rompió el amor'.

A les 22.30 ha començat aquesta celebració de la música llatina amb la irrupció de Rosalía a l'escenari habilitat aquest dijous en el Palau de Congressos i Exposicions (Fibes) de Sevilla.

Amb un vestit negre paraula d'honor i envoltada d'una orquestra amb guitarres fent la funció de violins, han sonat els primers compassos de la cançó que va fer popular Rocío Jurado.

Després de l'actuació, que ha durat poc més de tres minuts, Rosalía ha agraït el públic l'ovació, amb músics com David Bisbal o Laura Pausini posats en peus. Posteriorment, l'actor Antonio Banderes ha pres la paraula per iniciar la gala oficialment.

"Andalusia, orgull de la bellesa i el canti: han encertat pensant en aquesta terra, fèrtil per a la creació artística. De Pablo Picasso a Lorca, passant per Velázquez", ha assenyalat l'artista, per després celebrar que en aquesta nit es pugui "descobrir la cançó de la vida".