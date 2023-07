Rosalía conclou a París la seva gira 'Motomami' després d'actuar davant gairebé 2 milions de persones

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

L'artista Rosalía ha conclòs aquest cap de setmana amb el festival Lollapalooza París la seva primera gira mundial 'Motomami World Tour', després d'un any de tour i d'actuar davant gairebé dos milions de persones arreu del món.

La gira mundial ha portat la cantant de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) a fer 68 actuacions per 21 països, ha informat aquest dilluns la discogràfica Sony Music Spain.

El tour, que va arrencar el 6 de juliol a Almeria, ha passat per festivals com Lollapalooza, Coachella i Primavera Sound i recintes com el Zócalo de Ciutat de Mèxic, l'Accor Arena de París i el Palau Sant Jordi de Barcelona.