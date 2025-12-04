Rosalía anuncia una gira mundial per Europa i Amèrica, amb vuit concerts a Madrid i Barcelona

MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -
Rosalía ha anunciat una gira mundial per Europa, l'Amèrica del Nord i Llatinoamèrica per presentar el seu últim treball, i a Espanya, de moment, ha confirmat vuit dates entre Madrid i Barcelona.
Concretament, la cantant actuarà al Movistar Arena de Madrid el 30 de març del 2026 i l'1, 3 i 4 d'abril del mateix any, i al Palau Sant Jordi de Barcelona arribarà el 13, 15, 17 i 18 d'abril.
El 'Lux Tour 2026' arrencarà el 16 de març a Lió (França) i passarà per ciutats europees com París, Zúric, Milà, Lisboa, Amsterdam, Anvers, Colònia, Berlín i Londres.
Posteriorment viatjarà a Amèrica i farà parada a les ciutats nord-americanes de Miami, Orlando, Boston, Nova York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Angeles, San Diego i Oakland. També farà un concert a Toronto.
Posteriorment, Rosalía anirà a Bogotà, Santiago de Xile, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciutat de Mèxic i Sant Joan (Puerto Rico).
Les entrades estaran disponibles a partir de l'11 de desembre a les 10.00 hores en el web de Ticketmaster.es i LiveNation, i la prevenda serà el 9 de desembre a la mateixa hora.