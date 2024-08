Rosalía i Antonio Banderas, favorits dels catalans per anar-se de canyes i tapes segons una enquesta

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

La cantant Rosalía i l'actor Antonio Banderas són els favorits dels catalans per anar-se'n de canyes i tapes, segons una enquesta de Cerveceros de España pel Dia Internacional de la Cervesa.

Els catalans de la 'generació Z' han optat sobretot per Rosalía i el també cantant David Bisbal; els 'millenials', per la cantant Aitana i Banderas; i els 'baby boomers', per l'actriu Penélope Cruz i Banderas.

L'enquesta, en col·laboració amb Alpha Research, es va fer en línia del 25 al 29 de juliol a 1.000 majors d'edat en tota Espanya i de manera representativa a escala autonòmica, amb un error mostral de +/-3,16%.