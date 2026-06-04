Rosalía ajorna 3 concerts a Miami i Orlando (Estats Units) per "una emergència familiar"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
L'artista catalana Rosalía ha ajornat els concerts previstos a Miami i Orlando (Estats Units), a l'inici del tram nord-americà del 'Lux Tour', per "una emergència familiar", informa Live Nation a les xarxes socials.
Rosalía ha ajornat els concerts previstos aquest dijous i dissabte al Kaseya Center de Miami i el 8 de juny al Kia Center d'Orlando, i ha demanat perdó per decebre els fans però que "les circumstàncies no li deixen cap altra opció".
La promotora ha demanat als assistents, que mentre es busca com reprogramar les dates ajornades, conservar l'entrada dels concerts: el tour està previst que es reprengui l'11 de juny a Boston.