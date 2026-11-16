Rosalía aconsegueix nou nominacions als Grammy 2027, entre les quals àlbum de l'any

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La cantant Rosalía ha obtingut nou nominacions en els Premis Grammy 2027 per l'àlbum 'Lux', entre les quals la d'àlbum de l'any, segons s'ha sabut aquest dilluns després de la publicació dels candidats a la 69a edició dels guardons.
En la categoria d'àlbum de l'any, l'artista catalana competirà amb treballs com 'The Life of a Showgirl', de Taylor Swift; 'You Seem Pretty Sad for a Girl so in Love', d'Olivia Rodrigo, i 'This Music May Contain Hope', de Raye.
'Lux' també aspira a millor àlbum de música alternativa, categoria en la qual s'enfronta, entre d'altres, a 'Lost Weekend', de Phoebe Bridgers, i 'Music, Fashion, Film', de Charli XCX. L'artista també està nominada a millor interpretació alternativa per 'Reliquia'.
'Berghain', primer senzill del disc i col·laboració amb Björk i Yves Tumor, aspira a dos guardons: gravació de l'any i cançó de l'any. La primera categoria reconeix la interpretació, la producció i el treball tècnic d'un enregistrament, mentre que la segona en premia la composició. A més, Noah Goldstein podria aconseguir el Grammy a productor de l'any (no clàssic) amb 'Lux'.
Amb aquestes nominacions, l'artista catalana competeix en tres de les quatre categories generals dels Grammy. L'excepció és millor artista revelació, a la qual ja va ser nominada l'any 2020.