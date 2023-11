Rosa Vergés, Gaudí d'Honor 2024, veu el seu cinema com "un aprenentatge constant"

"Sempre hi ha hagut dones al cinema, una altra cosa és que no s'hagi aprofitat el talent"

La directora Rosa Vergés, Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2024, ha definit aquest dimecres el seu cinema com "un aprenentatge constant, una curiositat insaciable i ganes d'explicar a partir de la ficció" la seva visió del món.

En unes declaracions a Europa Press, ha assegurat que li fa "moltíssima il·lusió" rebre un guardó de l'Acadèmia del Cinema Català, a la qual cosa s'hi suma el fet que porta el nom de Miquel Porter, que va ser professor seu.

Ha subratllat que creu que quan li atorguen a ella aquest guardó l'estan donant "a molts títols de crèdit", ja que ella ha exercit moltes funcions en el sector i sempre ha intentat animar les noves generacions.

Vergés ha recordat que quan va dirigir 'Boom Boom' la majoria dels equips tècnics estaven conformats per dones: "Sempre hi ha hagut dones al món del cinema, una altra cosa és que no s'hagi aprofitat el talent".

Ha afirmat que actualment el cinema català té "més relació" amb el públic i compta amb directores que s'han convertit en referents, i que s'ha establert un pont entre l'Acadèmia i els espectadors.

La directora barcelonina ha afirmat que treballa en dos projectes: una sèrie sobre el món de l'aigua i un pòdcast sobre cinema.

Vergés, que és la primera directora que el guanya, s'afegeix a una nòmina de guardonats del Gaudí d'Honor en la qual figuren Jaime Camino, Josep Maria Forn, Rosa Maria Sardà, Jordi Dauder, Pere Portabella, Ventura Pons, Francesc Betriu, Julieta Serrano, Josep Maria Pou, Mercedes Sampietro, Carme Elías, Tomàs Pladevall i Jaume Figueras.