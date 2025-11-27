Rosa Pàmies-Vilà, nova coordinadora de les PAU de Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha nomenat Rosa Pàmies-Vilà com a nova coordinadora de les proves d'accés de la universitat (PAU) de Catalunya, per un període renovable de 4 anys, i agafa el relleu en el càrrec de Pilar Gómez.
Pàmies-Vilà, enginyera industrial i doctora en Enginyeria Biomèdica, és professora agregada del Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on ha exercit com a secretària acadèmica des del 2023, informa la Conselleria de Recerca i Universitats aquest dijous en un comunicat.
La seva trajectòria combina la faceta investigadora, ja que és membre del Laboratori de Biomecànica (BIOMEClab) dins l'Institut de Recerca i Innovació en Salut (IRIS, UPC) i de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD, CERCA), amb la docent, on compta amb 17 anys d'experiència; des del 2025 és la coordinadora del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials a l'ETSEIB.