Rosa Jorba, primera dona de l'Estat nomenada membre d'honor de l'American College of Surgeons

TARRAGONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
La directora clínica del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, Rosa Maria Jorba, ha estat nomenada membre d'honor de l'American College of Surgeons (ACS) i s'ha convertit així en la novena persona i la primera dona de l'Estat a rebre aquesta distinció.
Jorba va rebre dissabte passat el reconeixement a Washington D.C. (Estats Units) juntament amb 7 cirurgians més, seleccionats "per la seva trajectòria, el seu lideratge i la seva reputació internacional", informa la Conselleria de Salut en un comunicat d'aquest dilluns.
L'ACS presenta Jorba com una cirurgiana especialitzada en aparell digestiu, una "acadèmica de prestigi" i una líder en l'àmbit quirúrgic.
Jorba ha assegurat que el reconeixement li fa "moltíssima il·lusió" i entén que distingeix tota la feina feta al llarg dels anys.
"Em fa sentir especialment orgullosa poder portar el nom de l'Hospital Joan XXIII i de Tarragona fins a l'American College of Surgeons. Una mica de Tarragona avui també és aquí", ha afegit.