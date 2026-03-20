Romero afirma que el Govern està disposat a "negociar" amb els docents i defensa l'actual acord

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat que el Govern està "disposat a parlar, seure i negociar" amb els professors en vaga, però ha defensat l'acord aconseguit amb els sindicats CCOO i UGT per millorar les condicions dels docents.
En una roda de premsa aquest divendres, la consellera ha mostrat respecte a la vaga i les manifestacions dels mestres, i després ha destacat que el Govern ha dut a terme una negociació difícil però valenta amb els sindicats educatius, i ha reconegut que l'acordat "sempre pot ser més".
"Creiem que és un bon acord, que és un acord que permet canviar cap a les millores salarials de docents, que passem de la tercera posició per la cua a la tercera posició per davant de la comparativa amb la resta de comunitats autònomes", ha subratllat Romero, que ha afegit que el Govern també ha arribat a acords amb el sindicat Ustec en qüestions del model educatiu.