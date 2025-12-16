'Romería', 'Sirat' i 'Sorda' lideren les nominacions dels 18 Premis Gaudí

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
'Tardes de soledad' esdevé el documental més nominat en la història dels premis
BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -
Les pel·lícules 'Romería', de Carla Simón, amb 13 nominacions, 'Sirat', d'Oliver Laxe, amb 12, i 'Sorda', d'Eva Libertad, amb 10, lideren les nominacions dels 18 Premis Gaudí.
Ho han anunciat aquest dimarts Laura Weissmahr i La Dani en un acte a la Pedrera de Barcelona d'uns premis que es lliuraran el 8 de febrer en una gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona en la qual 29 produccions --25 catalanes i 4 europees-- es disputaran els guardons.
Darrere aquests tres films segueixen en nominacions 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart, i 'Frontera', de Judith Colell, amb 8; 'Tardes de soledad', d'Albert Serra, i 'La furia', de Gemma Blasco, amb 6, i 'Esmorza amb mi', d'Iván Morales, i 'Molt lluny', de Gerard Oms, amb 5.
En la categoria de millor pel·lícula competeixen 'Frontera', de Judith Colell; 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera; 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart; 'Esmorza amb mi', d'Iván Morales, i 'Molt lluny', de Gerard Oms.
En la de millor pel·lícula de parla no catalana competeixen les tres produccions més nominades enguany i que van ser preseleccionades per als Oscar: 'Romería, de Carla Simón; 'Sirat', d'Oliver Laxe', i 'Sorda', d'Eva Libertad, a les quals acompanya 'Los Tortuga', de Belén Funes.
Com a millor pel·lícula d'animació, els Gaudí han nominat 'El tesoro de Barracuda', d'Adrià Garcia; 'Hanna y las navidades olvidadas', d'Elena Ruiz; 'Olívia y el terremoto invisible', d'Irene Iborra Rizo, i 'La luz de Aisha', de Shadi Adib.
En la categoria de millor pel·lícula documental s'ha nominat 'Constel·lació Portabella', de Claudio Zulian; 'La marsellesa de los borrachos', de Pablo Gil Retuerto; 'Mares', d'Ariadna Seuba, i 'Tardes de soledad', d'Albert Serra, que ha esdevingut el documental més nominat de la història dels Gaudí amb 6 opcions.
'Campolivar', d'Alicia Moncholí; 'De sucre', de Clàudia Cedó; 'La nostra habitació', de Jaume Claret Muxart --que també opta a premis amb 'Estrany riu'-- i 'Nens', d'Anna Martí Domingo.
DIRECCIÓ I GUIÓ
A millor direcció opten Albert Serra ('Tardes de soledad'), Carla Simón ('Romería'), Eva Libertad ('Sorda') i Oliver Laxe ('Sirat'), i a la direcció novella Gemma Blasco ('La furia'), Gerard Oms ('Molt lluny'), Iván Morales ('Esmorza amb mi') i Jaume Claret Muxart ('Estrany riu').
Al Gaudí a millor guió original hi opten Belén Funes i Marçal Cebrian ('Los Tortuga'), Cesc Gay i Eduard Solà ('Mi amiga Eva'), Gemma Blasco i Eva Pauné ('La furia') i Gerard Oms ('Molt lluny'), mentre que en adaptat Carla Simón ('Romería'), Celia Rico ('La buena letra'), Eva Libertad ('Sorda') i Iván Morales i Almudena Monzó ('Esmorza amb mi').
INTERPRETACIÓ
Com a millor protagonista femenina estan nominades Ángela Cervantes ('La furia'), Maria Rodríguez Soto ('Frontera'), Miriam Garlo ('Sorda') i Nora Navas ('Mi amiga Eva') i com a secundària Bruna Cusí ('Frontera'), Carla Linares ('La furia'), Elena Irureta ('Sorda') i Nausica Bonnín ('Estrany riu').
En la categoria de protagonista masculí estan nominats Àlvaro Cervantes ('Esmorza amb mi'), Manolo Solo ('Una quinta portuguesa'), Mario Casas ('Molt lluny') i Sergi López ('Sirat'), mentre que com a secundari ho estan Àlex Monner ('La furia'), Alvaro Cervantes ('Sorda') --en la seva segona nominació aquest any--, Asier Etxeandía ('Frontera') i Ivan Massagué ('Esmorza amb mi').
Bernat Solé Palau ('Estrany riu'), Elvira Lara ('Los Tortuga'), Jan Monter Palau ('Estrany riu') i Llúcia Garcia ('Romería') són els nominats a la millor interpretació revelació.
Els Gaudí han nominat com a millor pel·lícula europea 'Cónclave', d'Edward Berger; 'Flow, un mundo que salvar', de Gints Zibalodis; 'La semilla de la higuera sagrada', de Mohammad Rasoulof, i 'The Brutalist', de Brady Corbet.