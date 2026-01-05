Romeo Santos i Prince Royce inclouen Barcelona en la seva gira conjunta

MADRID/BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Romeo Santos i Prince Royce tocaran a 10 ciutats espanyoles dins la gira europea en la qual presentaran el seu disc conjunt, 'Mejor Tarde Que Nunca', i que començarà el juny d'aquest any i l'11 de juliol passarà pel RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona).
El tour arrencarà a Sevilla el 25 de juny i continuarà per Fuengirola el 26 del mateix mes; Saragossa el 3 de juliol; Pamplona el 4; Barcelona l'11; Múrcia el 23; València el 24; Madrid el 25; la Corunya el 30; Tenerife l'1 d'agost i Santander el 2. A més, aterrarà a ciutats europees com Nàpols, Milà, Londres, París, Colònia i la Haia.
Les entrades ja s'han posat en prevenda per a Madrid i Barcelona i, per a la resta de ciutats espanyoles, la venda anticipada començarà el dijous 8 a les 12.00 hores.
La venda general per a totes les ciutats s'activarà el mateix dijous 8 a les 17.00 hores en la plataforma baila.fm.