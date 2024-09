Romain Fornell obre 'Cafè Pablo' al Museu Picasso de Barcelona amb ambient de bistrot

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El cuiner francès Romain Fornell i el director del Museu Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigon, han presentat aquest dimarts el 'Cafè Pablo' del museu, un cafè restaurant amb ambient de bistrot parisenc i gastronomia francesa i catalana.

Es troba a la planta baixa, dins de les parts d'accés lliure, per la qual cosa la seva entrada és lliure i oberta tant als visitants de les exposicions com al públic en general, sense la necessitat de tenir entrada per visitar el museu.

Es podrà esmorzar, dinar o prendre alguna cosa a qualsevol hora del dia de dimarts a diumenge a les franges horàries del museu, i hi ha tres fórmules de menú: els de migdia, que costen 18 i 20 euros, i l'infantil.

PER A VISITANTS I BARCELONINS

Emmanuel Guigon ha evocat el vincle de Picasso tant amb Barcelona (on va passar la seva primera joventut) com amb París (on va triomfar), i també "la necessitat de tenir un restaurant per als visitants i per als barcelonins al museu".

El vincle es reflecteix a la carta, combinant Catalunya i França: inclou plats francesos (com foie micuit, caragols de la Bourgogne i escamarlans Robuchon) i tapes tradicionals catalanes.

El museu passa així a tenir un local gastronòmic, que consta de dues sales interiors i també dos patis fins ara tancats: una gran terrassa coberta i un pati interior.

Fornell ha celebrat poder obrir un nou restaurant seu a l'edifici, per albergar el Museu Picasso i per ser un palau medieval al centre de la ciutat.

Fornell (Tolosa de Llenguadoc, 1976) inclou 'Cafè Pablo' en el grup Goût Rouge, que reuneix tots els seus locals, entre els quals destaca 'Caelis', amb 1 Estrella Michelin.