Romà (3Cat) destaca els "grans resultats" dels mitjans de la corporació el 2025

Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio aplaudeixen la cobertura de l'atac a Veneçuela
BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha destacat aquest divendres els "grans resultats" el 2025 dels mitjans de la corporació, amb lideratge en televisió a Catalunya i un increment de l'audiència en ràdio i mitjans digitals, i ha recordat que l'ens té el mateix pressupost que el 2010.
En la seva compareixença durant la comissió de control de la CCMA al Parlament, ha felicitat les direccions i els treballadors perquè, amb el pressupost que té la corporació, sigui "capaç de competir en un context mundial tan complex", amb plataformes, televisions i xarxes socials.
El director de TVC, Sigfrid Gras, ha dit que està "molt satisfet" amb els resultats de la cadena i ha apostat per avançar més de pressa a fer coses conjuntament amb la corporació, mentre que el de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ha afirmat que les audiències el 2025 han estat bones, ressaltant la importància de la ràdio durant l'apagada del mes d'abril.
Broda ha destacat sobre l'Estudi General de Mitjans (EGM) que Catalunya Ràdio ha augmentat 42.000 oients respecte al 2024, "un bon resultat", i que en els últims quatre anys ha incorporat 135.000 oients més.
LES MARQUES
Preguntada per les queixes dels treballadors sobre les marques de la corporació, la presidenta de 3Cat ha respost que les marques de 3Cat estan vives i ha afegit que la relació amb els treballadors és "estreta" en el procés de transformació de l'ens.
Romà ha subratllat l'aposta per impulsar els canals 24 hores tant de ràdio com de televisió, com ha demostrat la importància que tenen per cobrir l'atac a Veneçuela o els fenòmens meteorològics: "Sense una redacció forta 24 hores no ho podríem fer".
VENEÇUELA
Sobre la cobertura de l'atac dels Estats Units a Veneçuela, tant Sigfrid Gras com Jordi Broda s'han mostrat "molt satisfets", i el responsable de la televisió catalana ha dit que volen introduir més elements de reflexió per entendre la conjuntura mundial.
Romà ha dit que estan "satisfets i orgullosos" de la cobertura, que ha recordat que va ser molt difícil en un inici en tenir només la perspectiva nord-americana, i ha afirmat que fins i tot avui costa entendre què està passant, per la qual cosa veu necessari oferir més context en les informacions.
Pel que fa a les crítiques del PP i Junts sobre que els presentadors brindessin amb cervesa en les campanades de Cap d'Any, ha dit que va ser per reconèixer el 150è aniversari d'una empresa cervesera catalana i que va ser excepcional i ha mostrat el seu suport al sector vitivinícola: "No és un canvi d'estratègia i l'any que ve brindarem amb escumós".