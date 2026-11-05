Rodri, Cucurella, El Mago Pop, Ed Sheeran i Sheinbaum, entre els nous caganers d'aquest any

GIRONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Els jugadors de futbol Rodri, Cucurella i Haaland, els cantants Ed Sheeran i Bruno Mars, El Mago Pop, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el filòsof Karl Marx són algunes de les noves figures que l'empresa Caganer.com ha creat per a aquesta temporada 2026-27.
Amb les 37 creacions d'aquesta temporada, la companyia ja compta amb un catàleg d'aproximadament 750 figures, amb altres novetats com Bruce Lee, el pilot d'F1 Lando Norris, el boxador Ilia Topuria i personatges de dibuixos animats com Shin-chan i Rapunzel.
La fornada política ha crescut amb 7 personatges nous i un redisseny de la del president dels Estats Units, Donald Trump: entre les noves figuren la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum; la japonesa, Sanae Takaichi; el de Corea del Sud, Lee Jae-myung; el de Portugal, António José Seguro; el d'El Salvador, Nayib Bukele; el de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, i la de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
L'escultor i copropietari de Caganer.com, Marc Alós, ha assegurat que alguns anys no han fet polítics, però que aquest any el panorama polític internacional "ha canviat molt" i s'han actualitzat.
"Sabem que per Nadal a Barcelona venen molts estudiants sud-coreans, per això hem fet un caganer de Lee Jae-myung", ha dit.