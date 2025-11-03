Roden un biopic de Montserrat Caballé protagonitzat per Begoña Alberdi i Ana Saavedra

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La directora veneçolana Patricia Ortega, realitzadora de 'Mamacruz' i '9 Lunas', ha començat el rodatge de 'Caballé', un biopic de la soprano catalana Montserrat Caballé protagonitzat per Begoña Alberdi i Ana Saavedra, que interpreten la cantant en diferents etapes de la seva vida.
'Caballé' relata la història de la soprano des dels seus inicis fins a convertir-se en una gran diva de l'òpera mundial i alterna dues etapes: la seva joventut, en una família humil marcada per l'escassetat de la postguerra, i la plenitud el 1991, quan convertida en una gran estrella, actua a la seva Barcelona natal, han informat aquest dilluns les productores en un comunicat.
El repartiment de la pel·lícula el completen Núria Prims, David Bages, Mercè Arànega, Marina Coma, Pep Pla, Pep Munné i Carles Francino, entre d'altres, i el rodatge transcorre a la Punta Zorroza, a Bilbao, on s'han construït espais de les dues èpoques, i a localitzacions de Barcelona com el Gran Teatre del Liceu.
La pel·lícula és una producció de La Claqueta PC, Set Màgic Audiovisual, Amania Films, No action capital, en coproducció amb La Charito, EFD i Menueto Film, i compta amb la participació de 3Cat i el suport d'Icec, Icaa i Media Europa Creativa.
Filmax estrenarà la pel·lícula als cinemes pròximament, mentre que les vendes internacionals aniran a càrrec de Film Factory.