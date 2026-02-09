Rodalies situa en un 42% el compliment dels serveis mínims per la vaga

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha situat en un 42% el compliment dels serveis mínims per la vaga de maquinistes d'aquest dilluns, que s'allarga fins a aquest dimecres.
Rodalies és el segon servei que ha registrat "les afectacions més grans" de la vaga a Espanya després de Cercanías de Madrid (41,1%) i, en tercera posició, se situa Andalusia (52,7%), informen fonts de Rodalies a Europa Press.
En el conjunt del territori nacional s'han complert el 62,6% dels serveis mínims.
Els serveis mínims prefixats a Catalunya davant la vaga són d'entre el 33% i el 66% de Rodalies i trens regionals.
Les franges amb el 66% de serveis mínims van de 6 a 9.30 i de 17 a 20.30, coincidint amb les hores punta, mentre que la garantia del servei és del 33% per a les hores vall.