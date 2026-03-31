Rodalies s'interromprà entre les 14 i les 16 hores de Figueres a Portbou pel vent

GIRONA 31 març (EUROPA PRESS) -
Adif interromprà la circulació ferroviària de les línies R11 i RG1 de Rodalies entre Figueres i Portbou (Girona) aquest dimarts a partir de les 14 hores en vista de la previsió de fort vent a la zona i per garantir la seguretat dels viatgers, mesura que s'allargarà fins a les 16 hores sempre que ho permetin les autoritats, informa en un comunicat.
Per tot plegat, Renfe ha establert un pla alternatiu per carretera al tram afectat durant aquestes dues hores i fins que es pugui reprendre la circulació.
Protecció Civil de la Generalitat manté activat el pla Ventcat davant la previsió que es produeixin fortes ratxes de vent superiors als 90 km/h a punts de l'Empordà (Girona) i el Pirineu.