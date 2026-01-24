Rodalies seguirà suspesa a Catalunya aquest diumenge

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat que el servei de Rodalies a Catalunya seguirà suspès aquest diumenge i ha considerat "encertada" la decisió de suspendre'l fins a garantir la seguretat.
Ho ha declarat als periodistes aquest dissabte a la seu del Departament després d'encapçalar una reunió amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, entre altres.
Paneque ha agraït el civisme dels ciutadans i que els partits del Parlament han estat seriosos i rigorosos i "no han aprofitat" la situació.