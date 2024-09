Rodalies recupera el servei de l'R4 i l'R8 entre Martorell fins a Molins i Granollers (Barcelona)

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya ha recuperat aquest dissabte el servei de la línia R4 entre les estacions Martorell Central i Molins de Rei (Barcelona), després que Adif ha completat la fase més complexa de l'adaptació a l'ample estàndard al nus ferroviari de Castellbisbal.

A partir de dilluns, Rodalies també recuperarà la normalitat del servei de la línia R8 entre les estacions de Martorell Central i Granollers Centre (Barcelona), segons ha informat l'operadora Renfe aquest dissabte en un comunicat.

Durant la pròxima fase de les obres d'Adif sobre la via, Renfe preveu noves afectacions en l'R4.

Fins el 31 d'octubre, en dies laborables, l'R4 prestarà servei entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Vilafranca del Penedès (Barcelona) únicament en les hores punta: des de l'inici del servei fins a les 8 hores; entre les 19 hores i les 21.30; i des de les 22.30 fins al final del servei.

Els caps de setmana, l'R4 deixarà de prestar servei durant tota la jornada, amb un servei alternatiu per carretera.

Així mateix, l'R4 no efectuarà parades comercials a l'estació de L'Arboç (Tarragona) fins l'1 de desembre.

OBRES D'ADIF

La represa del servei arriba després que Adif ha finalitzat una de les fases més complexes per a l'adaptació a l'ample de via estàndard del nus ferroviari de Castellbisbal (Barcelona), que permet avançar en les connexions amb les regions per les quals discorre el Corredor del Mediterrani i amb Europa.

En un comunicat aquest dissabte, Adif ha detallat que es tracta d'una de les actuacions de més envergadura executades en l'última dècada en un dels nodes estratègics de la xarxa ferroviària d'Espanya, el de Castellbisbal, que es coneix com 'La Porta a Europa'.

En aquesta fase, desenvolupada des del 24 de juny, s'ha remodelat la capçalera nord de l'estació de Castellbisbal en els seus enllaços, tant cap al nus ferroviari de Mollet, com cap a Barcelona per Molins de Rei i el Port de Barcelona, a través de Can Tunis.

Adif preveu que durant l'estiu del 2025 comencin a circular els serveis ferroviaris de mercaderies en ample internacional des del complex de Seat Martorell en direcció a França pel branc Castellbisbal-Mollet i l'enllaç amb la línia d'AVE, i també amb el Port de Barcelona.