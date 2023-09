Rodalies R3 preveu recuperar la normalitat dilluns després de l'atropellament mortal de Montmeló

Protecció Civil ha donat per acaada l'alerta Ferrocat



MONTMELÓ (BARCELONA), 11 set. (EUROPA PRESS) -

La línia R3 de Rodalies preveu recuperar la normalitat aquest dilluns després de l'atropellament mortal de Montmeló (Barcelona) de diumenge a la nit en què van morir 4 persones i 3 van resultar lleus en passar per un punt de les vies no autoritzat per a vianants.

De matinada, Protecció Civil ha donat per acabada l'Alerta Ferrocat per l'atropellament ferroviari de Montmeló.

Sobre les 2.30 de la matinada ja no quedava cap passatger del tren implicat en les estacions afectades, segons informa Protecció Civil de la Generalitat citant Renfe i Adif.

170 VIATGERS

Per poder evacuar tots els viatgers que es van veure afectats en aquest tram (uns 170 del tren implicat), Renfe i Adif van establir un servei alternatiu.

Quant als viatgers del tren implicat, l'autoritat judicial va autoritzar que el tren pogués circular fins a Granollers-Canovelles i des d'allà els passatgers van poder continuar el seu trajecte en un altre comboi.

Un grup de persones van creuar la via en un punt no autoritzat, en una corba de difícil visibilitat en el tram Parets - Granollers Canovelles de la línia R3.