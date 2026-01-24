Rodalies opera parcialment aquest dissabte a tota Catalunya per revisions en la infraestructura

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Està prevista una nova reunió entre el Govern, Adif i Renfe a partir de les 9 hores
BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -
El servei de Rodalies s'està veient afectat amb corts i retards en la majoria de les seves línies aquest dissabte, a causa de revisions en la infraestructura per evitar nous despreniments, després del tall de la R1 aquest divendres entre Blanes i Maçanet-Massanes (Barcelona) per un despreniment de terra, segons ha informat Renfe en un comunicat.
Aquest comunicat arriba després que sobre les 3.30 hores de la matinada d'aquest dissabte el Departament de Territori de la Generalitat anunciés que, després de 8 hores de reunió, Adif i Renfe havien comunicat al Govern la "incapacitat d'operar el servei ordinari de Rodalies i mercaderies en tota la xarxa ferroviària" per a aquest dissabte, segons informaven en una anotació en X recollit per Europa Press.
A partir de les 9 hores està prevista una nova reunió entre el Govern, Renfe i Adif en la conselleria de Territori per tractar la situació.
Segons Renfe s'estan fent "revisions exhaustives amb enginyers geotécnicos" que avaluaran els punts amb el risc de despreniments.
ESTAT DE LES LÍNIES
Respecte a l'estat de les línies de Rodalies, Renfe ha informat que en la R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes s'ha establert un servei alternatiu per carretera, així com entre Badalona i Montgat (Barcelona), mentre que en la resta de la línia circulen dos trens per hora i sentit.
En la línia R2 Sud s'ha establert servei alternatiu per carretera entre Castelldefels i Garraf (Barcelona); en la línia R3 hi ha servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig, La Garriga i Ribes (Barcelona) i no es presta servei entre Ribes i Puigcerdà (Girona) per causes meteorològiques.
Respecte a la línia R4 hi ha servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Martorell (Barcelona) i entre Martorell Central i Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), mentre que entre Manresa i Martorell Central es presta servei en horari habitual i entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Sant Sadurní d'Anoia circula un tren per hora i sentit amb nous horaris.
Segons Renfe l'oferta de trens és l'habitual en les línies R2, R2 Nord i R8, així com en la R16 i R17, i s'ha establert servei alternatiu per carretera en la R11 entre Figueres i Portbou (Girona); en la R13 entre Sant Vicenç de Calders i Lleida; en la R14 entre Reus (Tarragona) i Lleida; en la R15 entre Reus i Riba-vermella (Tarragona) i en la RL4 entre Manresa i Cervera (Lleida).
A més, Renfe ha reforçat els auxiliars d'informació i d'atenció al viatger en les estacions afectades.